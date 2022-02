Irán privítal stiahnutie amerických sankcií, chce však najmä záruky

Teherán 5. februára (TASR) - Zrušenie niektorých amerických sankcií voči Iránu je dobrá správa, na návrat k jadrovej zmluve to však nestačí, povedal v sobotu iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



"Američania rozprávajú, ale mali by sme si byť vedomí, že to, čo je na papieri, je síce dobré, ale nestačí to," povedal minister Abdollahján, ktorého citovala agentúra ISNA.



Šéf iránskej diplomacie pripomenul, že Teherán od USA potrebuje v prvom rade záruky, že od prípadnej dohody opäť nedostúpi tak, ako to v roku 2018 urobila administratíva vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



"Požadujeme záruky v politickom, právnom a ekonomickom sektore," dodal Abdollahján s tým, že "v niektorých oblastiach sa podarilo dosiahnuť dohodu."



Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že sťahuje sankcie uvalené na iránsky civilný jadrový program v rámci "technického" kroku, ktorý je potrebný na návrat USA k jadrovej dohode z roku 2015.



Zrieknutie sa sankcií umožní ďalším krajinám a spoločnostiam v mene podpory bezpečnosti a nešírenia zbraní zúčastniť sa na iránskom civilnom jadrovom programe bez toho, aby boli voči nim uvalené americké sankcie. Civilný jadrový program sa týka tiež zvyšujúcich sa zásob obohateného uránu islamskej republiky.



Viedenské rozhovory zamerané na obnovenie jadrovej dohody, na ktorých sa zúčastňujú Irán, USA, Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko, sa nachádzajú v kľúčovej fáze, keď zúčastnené strany musia učiniť "zásadné politické rozhodnutia", uviedol minulý týždeň nemenovaný vysoko postavený americký predstaviteľ.