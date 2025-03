Irán prostredníctvom Ománu odpovedal na list od Donalda Trumpa

Teherán 27. marca (TASR) - Iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího vo štvrtok informovala, že vláda v Teheráne odpovedala na list od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ju v ňom vyzval na uzavretie novej nukleárnej dohody. Svoju odpoveď Irán odoslal prostredníctvom Ománu. Upozornili na to agentúry Reuters a AP, informuje TASR.



O obsahu listu iránski predstavitelia neinformovali. Arákčí iba uviedol, že iránska politika zostáva v tejto otázke naďalej neochvejná a Teherán nebude priamo rokovať pod tlakom a pokračujúcimi vojenskými hrozbami Washingtonu. Uviedol však, že nepriame rozhovory, ktoré sa uskutočnili za predchádzajúcich administratív, by mohli pokračovať.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, píše Reuters.



Tento mesiac poslal americký prezident do Teheránu list. V ňom Irán vyzval, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej "politiky maximálneho tlaku".



Obe krajiny spolu prerušili diplomatické styky počas Islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979. Ich komunikáciu odvtedy sprostredkuje švajčiarskej veľvyslanectvo v Teheráne. Nepriame rozhovory sprostredkoval aj Omán v rámci tzv. Maskatského procesu.