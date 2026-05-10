Irán prostredníctvom Pakistanu odpovedal na návrh USA

Dáhíja - Záchranári (hore uprostred) prehľadávajú trosky zničenej budovy v štvrti Dáhíja, na južnom predmestí Bejrútu vo štvrtok 7. mája 2026. Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizballáh, píše TASR. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom útoku bola eliminácia veliteľa jednotky, ktorá je zodpovedná za útoky na izraelské komunity a vojakov. Televízna stanica Kešet 12 uvádza, že okrem veliteľa bol zabitý aj jeho zástupca a niekoľko bojovníkov. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Teherán 10. mája (TASR) - Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne, uviedli v nedeľu iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Islamská republika Irán dnes prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov poslala svoju odpoveď na najnovší text navrhnutý Spojenými štátmi na ukončenie vojny,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA bez uvedenia ďalších podrobností.

Podľa iránskych médií sa odpoveď Teheránu na návrh USA sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy.

„Treba poznamenať, že hlavným zameraním iránskej reakcie na návrh USA je „ukončenie vojny a námorná bezpečnosť“ v Perzskom zálive a Hormuzskom prielive,“ uviedla tlačová agentúra ISNA bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti.

Podľa navrhovaného plánu by sa rokovania v tejto fáze zamerali na ukončenie vojny v regióne, cituje v tejto súvislosti agentúra DPA.

Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania. Tie by mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny. Podľa správ z médií sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o kontroverznom iránskom jadrovom programe, píše nemecká agentúra.

Viaceré médiá koncom tohto týždňa uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.
