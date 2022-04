Irán protestoval proti útokom na diplomatické misie v Afganistane

Teherán 12. apríla (TASR) - Iránsky rezort diplomacie si v utorok predvolal vyslanca Afganistanu a tlmočil mu protest proti tohtotýždňovým útokom na diplomatické misie Iránu v afganskom Kábule a Heráte. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa správ iránskych štátnych médií bolo predvolanie afganského chargé d'affaires, ktorý v Teheráne zastupuje vládu Talibanu, reakciou na pondelkové útoky na iránsku ambasádu v Kábule a konzulát v Heráte. V oboch týchto mestách sa pred iránskymi misiami konali protesty, ktoré prerástli do násilností.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo požiadavkou, aby afganská vláda zaistila plnú bezpečnosť iránskych diplomatických zastúpení, ktorých činnosť bola až do odvolania pozastavená.



Protesty v Afganistane boli reakciou na videozáznamy šírené prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré údajne zachytávajú mučenie iránskych utečencov v Iráne. Videá rozhorčili mnohých Afgancov, hoci ich autenticita zatiaľ nebola potvrdená.



Iránske úrady popreli, že by v krajine dochádzalo k mučeniu afganských utečencov. Podľa údajov iránskej vlády z minulého týždňa sa v krajine nachádza zhruba päť miliónov afganských utečencov. Pred vlaňajším uchopením moci afganským islamistickým hnutím Taliban ich v Iráne boli necelé štyri milióny, píše agentúra AP.