Irán protestuje proti reakcii Francúzska na ocenenie iránskeho filmu

Teherán 25. mája (TASR) - Irán v nedeľu kritizoval výrok francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota, ktorý ocenenie iránskeho filmu "It Was Just an Accident" na filmovom festivale v Cannes označil za „gesto odporu proti útlaku iránskeho režimu“. Teherán si v súvislosti s tým predvolal chargé d'affaires francúzskeho veľvyslanectva v Teheráne a Barrotove tvrdenia označil za „urážlivé“ a ničím nepodložené. S odvolaním sa na iránske štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Režisér oceneného filmu Džafar Panahí bol v Iráne donedávna v domácom väzení a mal zákaz natáčania, ale po získaní viacerých medzinárodných ocenení mu iránske úrady tento rok dovolili vycestovať do Cannes. Bolo to prvýkrát po 15 rokoch, čo sa Panahí mohol zúčastniť na tomto prestížnom festivale.



V sobotu po prebratí ceny - Zlatej palmy - z rúk herečky Cate Blanchettovej Panahí využil príležitosť a vyzval „všetkých Iráncov s rôznymi názormi v Iráne a na celom svete“, aby „odložili všetky problémy bokom“ a zjednotili sa proti iránskemu teokratickému režimu.



„Najdôležitejšia je naša krajina a sloboda našej krajiny. Dúfam, že čo najskôr znovu získame slobodu, aby nám nikto nemohol hovoriť, čo by sme si mali alebo nemali obliekať, aké filmy by sme mali alebo nemali natáčať,“ uviedol Panahí. Na jeho slová ľudia prítomní v sále reagovali mohutným potleskom.



Panahího ocenený film zobrazuje bývalých väzňov, ktorí po „jednoduchej dopravnej nehode“ spoznajú svojho mučiteľa, ktorý im zničil životy, a unesú ho.



Okrem toho, že Panahího film odsudzuje mučenie páchané v iránskych väzniciach, herečky v hlavných rolách sa v záberoch objavujú bez šatiek na hlave, ktoré sú v Iráne pre ženy povinné.



Zatiaľ čo všetci iránski filmári musia na natáčanie filmu vopred získať úradné povolenie, snímka "It Was Just an Accident" bola nakrútená tajne - podobne ako iné Panahího filmy posledných rokov.



Panahí v sobotu v rozhovoroch s novinármi uviedol, že sa „vôbec“ neobáva návratu do Iránu.



„Zajtra odchádzame (do Iránu),“ povedal režisér. Pre AFP zároveň zdôraznil, že cena, ktorú si odnáša z festivalu, nie je „pre neho“. „Je to niečo pre všetkých iránskych režisérov, ktorí teraz nemôžu pracovať, no dúfame, že všetci iránski režiséri (raz) budú môcť pracovať,“ uviedol umelec.



Iránska štátna tlačová agentúra (IRNA) privítala Panahího úspech. „Najväčší filmový festival na svete sa zapísal do histórie iránskej kinematografie,“ uviedla a pripomenula i prvé víťazstvo Iránca z roku 1997, ktoré získal Abbás Kiarostamí.