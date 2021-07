Protesty proti nedostatku vody si v Iráne vyžiadali najmenej 5 životov

Teherán 21. júla (TASR) - Najmenej päť obetí si vyžiadali protesty proti nedostatku vody na juhozápade Iránu, ktoré trvajú už takmer týždeň. Informovala o tom v stredu televízia al-Arabíja.



Masové protesty v provincii Chúzistán, kde žije početná arabská menšina, prebiehajú od 15. júla. Demonštranti v utorok večer vyšli do ulíc provinčnej metropoly Ahváz a ďalších miest už šiesty deň po sebe. Iránska vláda sa obáva, že by sa protesty mohli rozšíriť aj do ďalších oblastí krajiny.



Na zhromaždeniach zaznievajú aj politické heslá namierené voči iránskemu teokratickému režimu. Na internete sa objavili videá, na ktorých demonštranti skandovali "Smrť Chameneímu". Šiitský ajatolláh Alí Chameneí je najvyšším vodcom Iránu, teda hlavným politickým a náboženským predstaviteľom krajiny.



Na niektorých videách z protestov bolo počuť aj výstrely a skandovanie v arabčine. Podľa tlačovej agentúry Fars, blízkej iránskym revolučným gardám, museli bezpečnostné zložky začať počas niektorých demonštrácii strieľať, aby "ochránili" protestujúcich, keďže súčasné protesty sa pokúšajú zneužiť na svoje ciele "teroristi a sabotážne skupiny".



Televízia al-Arabíja s odvolaním na nemenované zdroje uviedla, že počas demonštrácií zahynulo už päť ľudí. Iránske úrady zatiaľ oficiálne priznali len úmrtie jedného demonštranta, ktoré údajne spôsobili "výtržníci". V stredu okrem toho informovali o zabití jedného príslušníka polície.



Hlavným dôvodom nespokojnosti sú výpadky v dodávkach vody, ktoré majú devastačný vplyv na poľnohospodárstvo a chov dobytka. Takéto problémy zaznamenali v posledných týždňoch vo viacerých oblastiach Iránu, obzvlášť zlá je však situácia v Chúzistáne, kde teploty aktuálne dosahujú až 50 stupňov Celzia. Krízu ešte zhoršujú súvisiace výpadky dodávok elektriny.



Iránska vláda tvrdí, že nedostatok vody je dôsledkom dlhodobého sucha a sankcií uvalených na Irán Spojenými štátmi, ktoré komplikujú modernizáciu infraštruktúry. Podľa miestnych aktivistov však dochádza k nadmernému odkláňaniu vody z tohto regiónu do iných provincii v snahe zmeniť zloženie obyvateľstva v neprospech miestnych sunnitských Arabov.



Chúzistán je jednou z najbohatších provincií Iránu a centrom ťažby ropy.