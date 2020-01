Protivládni protestujúci vyšli do iránskych ulíc aj v pondelok

Teherán/Berlín 13. januára (TASR) - Protestujúci ľudia vyšli do ulíc v Iráne aj v pondelok, už tretí deň po sebe. Rozhnevalo ich priznanie úradov, že počas konfrontácie so Spojenými štátmi iránske sily omylom zostrelili dopravné lietadlo ukrajinských aerolínií a obeťami sa stalo všetkých 176 ľudí na palube. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Videozábery z Iránu ukazujú poriadkovú políciu a protestujúcich, ktorí sa vrátili do ulíc miest aj v pondelok, po dvoch dňoch násilných protivládnych demonštrácií. Zábery z predchádzajúcich spomínaných protestov zachytávali heslá, ktoré ľudia skandovali proti iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ako aj kaluže krvi na uliciach a streľbu do vzduchu, napísala agentúra Reuters.



Iránske úrady popreli, že polícia v nedeľu strieľala do ľudí. Americký prezident Donald Trump však na Twitteri vyzval Irán: "Nezabíjajte vlastných protestujúcich."



K protivládnym demonštráciám v Iráne sa vyjadrila tiež nemecká vláda. V pondelok vyhlásila, že iránsky ľud musí mať možnosť "pokojne a slobodne protestovať".



Iránci majú právo vyjsť do ulíc a vyjadriť svoj "žiaľ a hnev" po tragickej leteckej havárii, uviedla podľa agentúry AFP hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí Maria Adebahrová. "Sme presvedčení, že to musí prebehnúť pokojne, slobodne a bez prekážania," dodala.