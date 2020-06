Irán prvýkrát informoval o počte obetí vlaňajších nepokojov

Teherán 1. júna (TASR) - Protivládne protesty, ktoré sa v Iráne odohrali vlani v novembri, si vyžiadali životy 230 ľudí. Informoval o tom v pondelok poslanec Modžtaba Zolnuri, ktorý predsedá vplyvnému parlamentnému výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku.



Ako uviedla agentúra AP, ide o prvý prípad, keď vplyvný predstaviteľ iránskeho vedenia zverejnil počet obetí protestov z novembra roku 2019.



AP dodala, že protesty takého teritoriálneho rozsahu a miery násilností táto krajina nezažila od islamskej revolúcie v roku 1979.



Zolnuri spresnil, že asi pätinu obetí tvorili príslušníci bezpečnostných zložiek. Približne štvrtina obetí boli náhodní okoloidúci - mnohí z nich mali strelné poranenia hlavy alebo hrudníka, pričom postrelení boli zblízka. Podľa poslanca 22 percent zabitých v protivládnom povstaní malo v minulosti problém so zákonom a záznam v registri trestov.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že za štyri dni protivládnych nepokojov bolo v mestách naprieč Iránom zabitých viac ako 300 ľudí. Protesty vyvolalo rozhodnutie, že ceny benzínu a pohonných hmôt sa zvýšia o 50 percent a zavedie sa prídelový systém. Nepokoje sa rozšírili do najmenej štyroch desiatok miest krajiny.



Počas násilností i v dňoch, ktoré nasledovali po nich, iránske úrady zablokovali prístup k internetu.



Teherán zatiaľ nezverejnil žiadne oficiálne štatistiky o rozsahu nepokojov, hoci pred dvoma týždňami vláda uznala, že bezpečnostné sily strieľali do demonštrantov a že pri tom došlo aj k smrteľným zraneniam.