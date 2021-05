Rada strážcov schválila len sedem kandidátov na iránskeho prezidenta

Teherán 25. mája (TASR) - Len sedem kandidátov uchádzajúcich sa o zvolenie v iránskych prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 18. júna, schválila Rada strážcov iránskej ústavy. Ako píše agentúra AP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu, ide o značne zúžený výber kandidátov, z ktorých vzíde nástupca odchádzajúceho Hasana Rúháního.



V správe sa síce neuvádza menný zoznam vybraných uchádzačov, avšak 12-členná konzervatívna rada zložená z klerikov a právnikov, nad ktorou dohliada najvyšší iránsky vodca, ajatolláh Alí Chameneí, reformných a umiernených politikov údajne zamietla.



Štátna televízia citovala hovorcu Rady strážcov Abbása Alího Katchodáího podľa ktorého bolo schválených len sedem z dovedna 592 registrovaných uchádzačov o kandidatúru na post prezidenta.



Rada strážcov podľa tlačovej agentúry Fars, ktorá sa odvolala na nemenované spoľahlivé zdroje, zamietla kandidatúru bývalého predsedu parlamentu Alího Larídžáního, súčasného viceprezidenta Esháka Džahángírího a tiež exprezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, píše agentúra DPA. Larídžání a Džahángírí boli hlavnými kandidátmi umierneného krídla, ktoré by pokračovalo v politike Rúháního. Ich odmietnutie môže podľa DPA vyvolať v krajine protesty či dokonca bojkot hlasovania vo voľbách.



Ako vyplýva z iránskej ústavy, táto rada, ktorá je už roky predmetom kritiky pre svoj nedemokratický prístup, je zodpovedná za to, že prezidentskí kandidáti sú ideologicky vhodní a lojálni.



V roku 2017 sa zaregistrovalo na boj o prezidentské kreslo v Iráne 1630 uchádzačov. Kandidátov zvyčajne ohlasuje tamojšie ministerstvo vnútra, ktoré dohliada na políciu i konanie volieb.



Analytici považujú za jedného z najsilnejších kandidátov konzervatívneho šéfa iránskej justície Ebráhíma Raísího, ktorý o prezidentskú pozíciu bojoval i v roku 2017 a je preferovaným kandidátom iránskeho režimu.



Predvolebná kampaň v Iráne sa začne 28. mája a potrvá do 16. júna. Na 17. júna bude vyhlásené moratórium, ktoré bude platiť aj v deň volieb. Okrem prezidentských volieb sa 18. júna v Iráne budú voliť aj poslanci mestských zastupiteľstiev.



O prezidentskú funkciu v Iráne sa môže uchádzať osoba, ktorá nie je mladšia ako 40 rokov a zároveň ani staršia ako 75 rokov.



Súčasný prezident Rúhání, ktorý je považovaný za relatívne umierneného politika, už nemôže v prezidentských voľbách kandidovať, pretože je vo funkcii už druhé po sebe nasledujúce obdobie.