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Irán: Rakvu s pozostatkami Chameneího previezli do mesta Kom
Od piatku bola rakva s pozostatkami Chameneího vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde mu úctu vzdávali státisíce smútiacich.
Autor TASR
Teherán 6. júla (TASR) - Rakvu s pozostatkami zosnulého iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího previezli v pondelok večer do šiitského posvätného mesta Kom, kde sa na druhý deň uskutoční plánovaná pohrebná procesia. Informovala o tom štátna televízia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Telo mučeníckeho vodcu dorazilo do Komu,“ uviedla štátna televízia na sociálnych sieťach. Správu sprevádzali zábery pristávajúceho vrtuľníka, ktorý prepravoval Chameneího pozostatky do tohto posvätného pútnického mesta šiitskej vetvy islamu, ležiaceho južne od iránskej metropoly Teherán.
Smútočný sprievod pri príležitosti pohrebných obradov za Chameneího sa začal v pondelok, pričom jeho rakvu i rakvy ďalších zabitých príbuzných prepravili na letisko Mehrabád.
Od piatku bola rakva s pozostatkami Chameneího vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde mu úctu vzdávali státisíce smútiacich.
Okrem Komu sa pohrebné obrady tento týždeň uskutočnia aj v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok 9. júla vo svojom rodnom meste Mašhad.
Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.
„Telo mučeníckeho vodcu dorazilo do Komu,“ uviedla štátna televízia na sociálnych sieťach. Správu sprevádzali zábery pristávajúceho vrtuľníka, ktorý prepravoval Chameneího pozostatky do tohto posvätného pútnického mesta šiitskej vetvy islamu, ležiaceho južne od iránskej metropoly Teherán.
Smútočný sprievod pri príležitosti pohrebných obradov za Chameneího sa začal v pondelok, pričom jeho rakvu i rakvy ďalších zabitých príbuzných prepravili na letisko Mehrabád.
Od piatku bola rakva s pozostatkami Chameneího vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, kde mu úctu vzdávali státisíce smútiacich.
Okrem Komu sa pohrebné obrady tento týždeň uskutočnia aj v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok 9. júla vo svojom rodnom meste Mašhad.
Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.