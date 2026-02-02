< sekcia Zahraničie
Irán: Rámec rokovaní s USA by sa mohol dokončiť v ďalších dňoch
Obavy z možnej americkej intervencie v Iráne narastajú po násilnom potlačení nedávnych protivládnych protestov.
Autor TASR
Teherán 2. februára (TASR) - Rámec rokovaní s USA by sa mohol finalizovať v nadchádzajúcich dňoch, uviedol v pondelok Irán. Došlo k tomu v čase, keď americký prezident Donald Trump hrozí krajine vojenskou operáciou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Krajiny v regióne pôsobia ako sprostredkovatelia pri výmene správ,“ ozrejmil bez ďalších podrobností hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. „Rokovalo sa o niekoľkých bodoch a my skúmame a finalizujeme detaily každej fázy diplomatického procesu a dúfame, že sa uzavrie v nadchádzajúcich dňoch,“ dodal.
Teherán v pondelok zároveň poprel správy, že dostal od Trumpa ultimátum na uzavretie jadrovej dohody. Americký líder predtým vyhlásil, že stanovil pre Iránsku islamskú republiku termín na začatie rokovaní.
„(Irán) je krajina, ktorá v diplomatických procesoch koná vždy úprimne a seriózne, no nikdy neprijíma ultimáta. Z tohto dôvodu nie je možné takéto vyhlásenie potvrdiť,“ dodal hovorca.
Obavy z možnej americkej intervencie v Iráne narastajú po násilnom potlačení nedávnych protivládnych protestov. Podľa ľudskoprávnych organizácií zahynuli tisíce, možno aj desaťtisíce osôb. Trump opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou a Spojené štáty nasadili v regióne Blízkeho východu údernú skupinu vojnových plavidiel a lietadlovú loď USS Abraham Lincoln.
