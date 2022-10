Irán reaguje na sankcie EÚ, chce rozšíriť čiernu listinu terorizmu

Teherán 19. októbra (TASR) – Irán chce v reakcii na najnovšie sankcie, ktoré naň tento týždeň uvalila Európska únia, zaradiť na "čiernu listinu terorizmu" viac ako desať osôb a inštitúcií. Povedal to v stredu v Teheráne iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján, na ktorého sa odvolali tamojšie štátne médiá. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



EÚ uvalila najnovšie sankcie na Irán v pondelok. Zameriavajú sa na 11 osôb a štyri organizácie vrátane mravnostnej polície. Ich súčasťou je zákaz vstupu na územie EÚ a zmrazenie aktív. Prijaté sankčné opatrenia súvisia s úmrtím mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní iránskou mravnostnou políciou, a potláčaním následných protestov režimom v Teheráne.



Hovorkyňa diplomacie EÚ Nabila Massraliová v stredu oznámila, že EÚ pripravuje voči Iránu nové sankcie po tom, ako získala dostatok dôkazov, že Teherán dodáva ozbrojené drony Rusku a to nimi útočí na Ukrajine.



Sankcie za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne prijala EÚ už aj v apríli 2011. V marci 2012 boli prijaté ďalšie opatrenia vrátane embarga na zariadenia, ktoré by sa mohli používať na represie alebo na monitorovanie či odpočúvanie internetovej a telefonickej komunikácie. Tieto sankcie platia do roku 2023.