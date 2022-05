Iránske Revolučné gardy obvinili „sionistov“ zo zabitia plukovníka

Teherán 30. mája (TASR) - Veliteľ iránskych Revolučných gárd Hosejn Salámí obvinili v pondelok "sionistov" zo zavraždenia plukovníka Sajjáda Chodája. Revolučné gardy to uviedli na svojej oficiálnej webovej stránke. Informovala o tom agentúra AFP.



Plukovníka gárd Sajjáda Chodája (50) smrteľne postrelili 22. mája pred jeho domom vo východnej časti iránskej metropoly Teherán útočníci na motocykloch. Zasiahlo ho päť guliek, uviedli iránske oficiálne médiá.



Chodája zabili "najzákernejší ľudia, sionisti, a s Božou vôľou jeho smrť pomstíme", uviedol vo vyhlásení generálmajor Hosejn Salámí, ktorý však pritom nepoužil výraz "sionistický režim". Islamská republika ho pravidelne používa ako priame odvolanie sa na svojho úhlavného nepriateľa, Izrael, spresňuje AFP.



Irán predtým pripísal zodpovednosť za Chodájovu smrť "elementom napojeným na globálnu aroganciu", čo je výraz pre Spojené štáty a ich spojencov vrátane Izraela.



Ako minulý týždeň uviedol americký denník The New York Times, Izrael Spojeným štátom oznámil, že za zabitím Chodája je židovský štát. Denník sa pritom odvolal na nemenovaného "spravodajského dôstojníka oboznámeného s komunikáciou".



Podľa agentúry AFP je Sajjád Chodáj najprominentnejšou obeťou vraždy v Iráne od atentátu na popredného jadrového vedca Mohsena Fachrizádeho z novembra 2020.