< sekcia Zahraničie
Irán: Revolučné gardy potvrdili, že zadržali ropný tanker
Hormuzský prieliv je strategická vodná trasa pre dopravu ropy a skvapalneného zemného plynu a podobné incidenty sa tam odohrali aj v minulosti.
Autor TASR
Teherán 15. novembra (TASR) - Iránske revolučné gardy v sobotu potvrdili, že zadržali ropný tanker v Perzskom zálive plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Včera ráno o 7.30 h, po tom, čo súdny orgán nariadil zaistenie nákladu ropného tankera s obchodným názvom Talara a vlajkou Marshallových ostrovov, jednotky rýchlej reakcie námorných síl Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) monitorovali jeho pohyb, zadržali ho a zaistili,“ uvádza sa vo vyhlásení IRGC.
Podľa Iránu tanker prepravoval 30.000 ton „nepovoleného“ petrochemického nákladu do Singapuru. Plavidlo vyplávalo z Adžmánu v Spojených arabských emirátoch a smerovalo k Hormuzskému prielivu. Keď sa k nemu priblížili tri malé člny, došlo k „náhlej odchýlke od kurzu“, uviedla spoločnosť Ambrey, ktorá sa zaoberá námornou bezpečnosťou.
Americké námorníctvo „situáciu aktívne monitoruje“. „Komerčné plavidlá majú nárok na prevažne neobmedzené práva na plavbu a obchod na otvorenom mori,“ uviedla 5. flotila USA, ktorá hliadkuje v regióne.
Hormuzský prieliv je strategická vodná trasa pre dopravu ropy a skvapalneného zemného plynu a podobné incidenty sa tam odohrali aj v minulosti. Minulý rok Revolučné gardy zaistili po smrteľnom útoku na iránsky konzulát v Sýrii kontajnerovú loď s tvrdením, že má väzby na Tel Aviv. Z útoku na konzulát bol obvinený Izrael.
„Včera ráno o 7.30 h, po tom, čo súdny orgán nariadil zaistenie nákladu ropného tankera s obchodným názvom Talara a vlajkou Marshallových ostrovov, jednotky rýchlej reakcie námorných síl Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) monitorovali jeho pohyb, zadržali ho a zaistili,“ uvádza sa vo vyhlásení IRGC.
Podľa Iránu tanker prepravoval 30.000 ton „nepovoleného“ petrochemického nákladu do Singapuru. Plavidlo vyplávalo z Adžmánu v Spojených arabských emirátoch a smerovalo k Hormuzskému prielivu. Keď sa k nemu priblížili tri malé člny, došlo k „náhlej odchýlke od kurzu“, uviedla spoločnosť Ambrey, ktorá sa zaoberá námornou bezpečnosťou.
Americké námorníctvo „situáciu aktívne monitoruje“. „Komerčné plavidlá majú nárok na prevažne neobmedzené práva na plavbu a obchod na otvorenom mori,“ uviedla 5. flotila USA, ktorá hliadkuje v regióne.
Hormuzský prieliv je strategická vodná trasa pre dopravu ropy a skvapalneného zemného plynu a podobné incidenty sa tam odohrali aj v minulosti. Minulý rok Revolučné gardy zaistili po smrteľnom útoku na iránsky konzulát v Sýrii kontajnerovú loď s tvrdením, že má väzby na Tel Aviv. Z útoku na konzulát bol obvinený Izrael.