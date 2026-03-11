< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že zaútočil na dve plavidlá v Hormuzskom prielive
Iránske vojenské operačné velenie samostatne v štátnej televízii vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ.
Teherán 11. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli loď plaviacu sa pod vlajkou Libérie a thajskú loď na sypaný náklad. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Loď Express Rome, ktorú vlastní Izrael a ktorá pláva pod libérijskou vlajkou, a kontajnerová loď Mayuree Naree boli zasiahnuté iránskymi projektilmi a zastavené po tom, ako ignorovali varovania námorných síl Revolučných gárd,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska tlačová agentúra ISNA.
Thajské námorníctvo potvrdilo, že loď Mayuree Naree bola pri prechode úžinou napadnutá. Ománske námorníctvo zachránilo 20 členov jej posádky a pátra po ďalších troch. Na fotografiách thajského námorníctva vidno čierny dym valiaci sa z lode.
Námorný veliteľ iránskych Revolučných gárd Alírezá Tangsírí na platforme X uviedol, že „každé plavidlo, ktoré má v úmysle preplávať (cez Hormuzský prieliv), musí získať povolenie od Iránu“.
Iránske vojenské operačné velenie samostatne v štátnej televízii vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
Úžina spája Perzský záliv s Arabským morom a za bežných podmienok cez ňu prúdi približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom sa doprava cez túto kľúčovú úžinu takmer úplne zastavila.
