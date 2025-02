Irán rokoval o jadrovom programe s predstaviteľmi európskych krajín

Teherán 25. februára (TASR) - Iránsky námestník ministra zahraničných vecí pre medzinárodné záležitosti Kazím Gharíb Abádí v pondelok v Ženeve rokoval s predstaviteľmi Nemecka, Francúzska a Británie o iránskom jadrovom programe. Iránsky diplomat tieto rozhovory opísal ako konštruktívne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Irán, na ktorý EÚ a USA uvalili sankcie v súvislosti s jeho jadrovou aktivitou, a trojica spomínaných európskych štátov známa ako E3 sa v januári streli na druhom kole rokovaní o jadrovom programe Teheránu za menej ako dva mesiace. Predchádzajúce rokovania sa konali koncom minulého roka v New Yorku.



"Absolvoval som nové kolo konštruktívnych rozhovorov s politickými riaditeľmi E3," napísal Kazím Gharíb Abádí na sieti X. Zúčastnené strany si podľa iránskeho diplomata "vymenili názory na otázky jadrového programu a zrušenia sankcií". Dodal, že všetky strany zdôraznili svoje odhodlanie nájsť diplomatické riešenie a zhodli sa, že rokovania budú pokračovať.



Stretnutie sa podľa AFP uskutočnilo popri návšteve iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího v Ženeve, kde sa zúčastnil na konferencii OSN a zasadnutí Rady pre ľudské práva.



Rozhovory Teheránu s európskymi mocnosťami sa konajú v čase, keď sa iránsky jadrový program opäť dostal do centra pozornosti v súvislosti s návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu, píše AFP.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia presadzoval politiku "maximálneho tlaku" na Irán, pričom USA v roku 2018 odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a následne obnovili tvrdé sankcie voči Iránu.



Teherán tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely a popiera tvrdenia, že by mal záujem vyvinúť jadrovú zbraň.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že Irán zvýšil výrobu obohateného uránu natoľko, že je jediným štátom, ktorý nedisponuje jadrovými zbraňami a ktorý vlastní urán obohatený na 60 percent. Na výrobu atómovej bomby je potrebných urán obohatený 90 percent, píše AFP.