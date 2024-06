Irán rokoval so šéfom Hizballáhu o vojne v Gaze

Bejrút 4. júna (TASR) - Dočasný iránsky minister zahraničných vecí Alí Bágherí v utorok rokoval so šéfom Hizballáhu Hasanom Nasralláhom o "navrhovaných riešeniach" na ukončenie vojny v Pásme Gazy, uviedla libanonská militantná skupina podporovaná Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Obaja rokovali o "najnovšom politickom a bezpečnostnom vývoji v regióne, najmä na frontoch v Gaze a Libanone, a tiež o navrhovaných riešeniach", uvádza sa vo vyhlásení Hizballáhu.



Americký prezident Joe Biden v piatok predstavil izraelský trojfázový návrh na dosiahnutie úplného prímeria v Pásme Gazy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na vyhlásenie prezidenta Spojených štátov uviedol, že vojna v Gaze bude pokračovať, kým nebudú "splnené všetky ciele". Podľa Netanjahua to znamenaná eliminácia schopnosti Hamasu vládnuť v enkláve a viesť vojnu.



Bágherí v pondelok pricestoval do Libanonu na svoju prvú zahraničnú cestu od vymenovania za dočasného ministra zahraničných vecí. Do funkcie nastúpil po smrti svojho predchodcu Hosejna Amíra Abdollahjána, ktorý zahynul v máji pri nehode vrtuľníka, na ktorého palube bol aj iránsky prezident Ebráhím Raísí. Pre svoju prvú oficiálnu návštevu si vybral Libanon, pretože je podľa neho "kolískou odporu" proti Izraelu.



Na pondelkovej tlačovej konferencii Bágherí povedal, že Spojené štáty by mali zastaviť všetku pomoc Izraelu namiesto toho, aby navrhli prímerie.



Iránska tlačová agentúra Tasním uviedla, že Bágherí "hovoril s vodcami palestínskych odbojových skupín v Sýrii" na iránskom veľvyslanectve v Damasku.