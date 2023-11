Irán: Rozšíreniu vojny medzi Izraelom a Hamasom sa nedá vyhnúť

Teherán 10. novembra (TASR) - Rozšíreniu vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa nedá vyhnúť, vyhlásil v piatok iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vojna proti civilistom v Pásme Gazy sa zintenzívňuje a rozšírenie vojny (medzi Izraelom a Hamasom) je už teraz nevyhnutné," povedal Abdollahján v telefonickom rozhovore s katarským ministrom zahraničných vecí šejkom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. Jeho vyjadrenie zverejnili na webstránke iránskeho ministerstva.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali 1400 mŕtvych. Ďalších vyše 240 ľudí zavliekli militanti do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Úrady riadené Hamasom po odvetných izraelských útokoch na túto palestínsku enklávu doteraz informovali o viac ako 10.500 mŕtvych.



Irán ako finančný aj vojenský podporovateľ Hamasu označil útok Hamasu za úspech, poprel však, že by sa na ňom zúčastnil. Iránsky prezident Ebráhím Raísí uviedol, že "podporu odbojových skupín považuje za povinnosť svojej krajiny". Trval však na tom, že konať musia samostatne. Teherán taktiež podporuje libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré od útoku Hamasu útočilo na Izrael na jeho hraniciach s Libanonom.



Raísí sa v sobotu zúčastní na summite arabských lídrov v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád. Predpokladá sa, že lídri na ňom budú naliehať na ukončenie izraelských útokov na Pásmo Gazy skôr, než sa násilie rozšíri do iných krajín.



Irán neuznáva štát Izrael a od islamskej revolúcie v roku 1979 považuje podporu Palestínčanov za ústredný bod svojej zahraničnej politiky.