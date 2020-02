Irán kritizoval politiku Európskej únie týkajúcu sa jadrovej dohody

Teherán 3. februára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání kritizoval v pondelok európsku politiku v spore týkajúcom sa tzv. jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami z roku 2015. Urobil tak počas stretnutia s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom v Teheráne. Borrellova cesta do Iránu bola vnímaná ako súčasť snáh o záchranu tejto dohody.



"Koniec koncov, my sme si splnili naše záväzky tak, ako boli stanovené touto dohodou," uviedol Rúhání. "Bohužiaľ, druhá strana to neurobila."



Dodal, že Irán je pripravený plne sa vrátiť k jadrovej dohode, ale ďalší jej signatári by museli taktiež splniť svoju časť záväzkov. Agentúra DPA pripomína, že cieľom dohody bolo obmedziť schopnosť Iránu nadobudnúť jadrové zbrane výmenou sa čiastočné zrušenie medzinárodných sankcií.



Borrell sa v Teheráne stretol aj s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom. Podľa vyhlásenia ministerstva prediskutovali "situáciu v Perzskom zálive a potrebu znížiť regionálne napätia". Hovorili tiež o dohode o iránskom jadrovom programe.



Medzi Iránom a Spojenými štátmi stúpa napätie, odkedy americký prezident Donald Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody a opätovne uvalil na Irán sankcie. Teherán reagoval postupným odstupovaním od svojim záväzkov na základe tejto dohody s cieľom dosiahnuť, aby mu ďalší signatári, ktorými sú Francúzsko, Nemecko, Británia, Rusko a Čína, pomohli obísť americké sankcie.