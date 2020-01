Rúhání vyzval ľudí na jednotu a obvinil Trumpa zo zneužívania nezhôd

Teherán 27. januára (TASR) - Iránci nesmú dovoliť, aby taktika "maximálneho nátlaku" amerického prezidenta Donalda Trumpa narušila pred parlamentnými voľbami národnú jednotu, vyhlásil v pondelok v prejave iránsky prezident Hasan Rúhání. Jeho kritické slová boli namierené proti zaryto konzervatívnemu dozornému orgánu, ktorý masovo vyraďuje kandidátov na poslancov. Voľby sa v Iráne budú konať 21. februára.



Iránski duchovní vodcovia sa snažia udržať ekonomiku krajiny nad vodou aj v čase sprísňujúcich sa amerických sankcií, uvalených Washingtonom po tom, čo USA v roku 2018 odstúpili od historickej jadrovej dohody Teheránu so svetovými veľmocami. Sankcie spôsobili aj prudké zníženie vývozu iránskej ropy do zahraničia, pripomína agentúra Reuters.



"Nesmieme dovoliť, aby Trump s úspechom vytváral priepasť medzi vedením štátu a ľudom... Musíme zostať jednotní... Neobracajte sa chrbtom k voľbám. Poďme voliť vo veľkom počte," uviedol Rúháni v prejave, naživo vysielanom na jeho oficiálnej webovej stránke.



"Nesmieme dovoliť, aby Trump a teroristi v Bielom dome izolovali Irán," dodal prezident.



Všetkých kandidátov vo voľbách schvaľuje iránsky ústavný volebný dozorný orgán, konzervatívna Rada strážcov. Tá už vyradila z volieb približne 9000 zo 14.000 kandidátov, ktorí sa pred voľbami zaregistrovali. Umiernení politici upozornili, že vo väčšine veľkých miest nemajú preto žiadnych kandidátov.



"Tieto parlamentné voľby sú veľmi dôležité... Už som napísal listy príslušným úradom, aby problém diskvalifikovania kandidátov vyriešili," oznámil Rúhání.



"Vy konzervatívci tvrdíte, že voľby vyhráte. To je pekné, ale umožnite súťaženie vo voľbách," zdôraznil.



Vládcovia po islamskej revolúcii v Iráne v roku 1979 odstránili všetko, čo by mohlo ohroziť ich moc. Avšak priepasť medzi nimi a ľudom sa zväčšuje, predovšetkým od vlaňajška, keď boli pri protivládnych protestoch zabité stovky osôb. Irán má počet zabitých ešte len oznámiť a odmieta údaje zverejnené organizáciami na ochranu ľudských práv.



Teherán čelí silnejúcemu hnevu verejnosti a medzinárodnej kritike za to, že oneskorene priznal vinu za neúmyselné zostrelenie ukrajinského dopravného lietadla. Omylom naň vypálili rakety elitné revolučné gardy.



Iránci vyšli do ulíc na protest proti tomuto oneskorenému priznaniu.



Nedôvera medzi vládnucimi a ovládanými, v kombinácii s ekonomickými ťažkosťami, neveští pred februárovými parlamentnými voľbami nič dobré. Iránska vládnuca elita sa zakaždým snaží o vysokú účasť voličov, aby mohla poukazovať na svoju legitimitu, hoci výsledný údaj politiku nijako zásadne nezmení.



"Vyzývam náš národ, choďte voliť. Aj napriek tomu, že kritizujete rôzne záležitosti a problémy, prosím vás, choďte odovzdať svoj hlas," vyhlásil Rúhání v prejave.