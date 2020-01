Rusko označilo vyhlásenia o zostrelení lietadla za neprijateľné

Teherán/Moskva 10. januára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo v piatok vyhlásenia o tom, že boeing ukrajinskej leteckej spoločnosti sa v stredu 8. januára zrútil v Iráne po zásahu raketou, za "neprijateľné". Ministerstvo zároveň vyzvalo ľudí, aby počkali na ukončenie vyšetrovania.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov uviedol, že "nikto by sa nemal snažiť získavať politické body na takejto strašnej ľudskej tragédii". "Je dôležité umožniť odborníkom, aby analyzovali situáciu a urobili závery," citovala ho tlačová agentúra AP.



Podľa Riabkova je rozohrávanie hazardných hier okolo havárie ukrajinského dopravného lietadla, pri ktorej zahynulo všetkých 176 ľudí na palube, "prinajmenšom nemiestne".



Západní lídri vyhlásili, že Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) bol zrejme neďaleko Teheránu neúmyselne zasiahnutý raketou zem-vzduch. Stalo sa to niekoľko hodín po tom, čo Irán podnikol útok balistickými raketami na dve americké základne v Iraku - mala to byť odplata Teheránu za cielené zabitie iránskeho vplyvného generála Kásema Solejmáního americkým dronom blízko letiska v irackom Bagdade. Iránski predstavitelia vylúčili, že by sa ukrajinské lietadlo zrútilo vinou raketového útoku.