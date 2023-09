Ruský minister obrany Šojgu pricestoval do Teheránu

Teherán 19. septembra (TASR) — Ruský minister obrany Sergej Šojgu pricestoval v utorok na oficiálnu návštevu Iránu, ktorej cieľom je prehĺbiť vzťahy Moskvy s Teheránom vo vojenskej oblasti. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Podľa iránskeho štátneho rozhlasu pricestoval Šojgu do Teheránu v sprievode delegácie zloženej z ďalších vysoko postavených ruských predstaviteľov.



"Počas návštevy absolvuje delegácia ruského ministerstva obrany viacero rokovaní s vojenskými predstaviteľmi (Iránu)," citovala agentúra AFP z vyhlásenia ruského rezortu obrany.



Vzhľadom na medzinárodné sankcie uvalené na Irán a Rusko posilnili tieto krajiny svoju hospodársku a vojenskú spoluprácu, pripomína DPA.



Západné krajiny tvrdia, že Irán podporuje Rusko dodávkami tzv. kamikadze dronov, ktoré Moskva nasadzuje do bojov na Ukrajine. Teherán tieto to popiera.