S prezidentom Raísím sa v centre Teheránu lúčia desaťtisíce ľudí

Teherán 22. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v stredu do ulíc iránskej metropoly Teherán v rámci pohrebného sprievodu za tamojšieho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý v nedeľu zahynul pri havárii vrtuľníka spolu s niekoľkými ďalšími funkcionármi vrátane ministra zahraničných vecí Hosejna Amíra Abdollahjána. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Davy Iráncov sa zhromaždili v centre Teheránu v okolí budovy miestnej univerzity. Ľudia mali v rukách Raísího portréty. Modlitby za zosnulého iránskeho prezidenta i členov jeho sprievodu neskôr povedie najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



Vo štvrtok ráno potom Raísího pozostatky odvezú do provincie Južný Chorásán a následne do jeho rodného mesta Mašhad, kde ho vo štvrtok večer po pohrebných obradoch pochovajú.



K havárii vrtuľníka došlo v nedeľu v hustej hmle v hornatej oblasti iránskej provincie Východný Azerbajdžan. Prezident, šéf diplomacie a ďalší funkcionári sa vracali z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, kde spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvorili projekt priehrady na spoločnej hranici.



Vrak vrtuľníka našli záchranári po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno, pričom štátna televízia uviedla, že prezident zahynul. Raísiho konvoj zahŕňal tri vrtuľníky - ďalšie dva "bezpečne dorazili do svojho cieľa", uviedla tlačová agentúra Tasním.



Ultrakonzervatívny Raísí bol v úrade od roku 2021. Svoj mandát vykonával v období masových protestov v krajine a ekonomickej krízy prehĺbenej americkými sankciami.