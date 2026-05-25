Irán: S USA sme sa zhodli vo veľa otázkach, dohoda nie je na dosah
Bakájí potvrdil, že dohoda sa zameriava aj na Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 25. mája (TASR) - Irán a Spojené štáty sa v rámci rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe zhodli na viacerých otázkach, informovala v pondelok iránska diplomacia. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Je správne povedať, že sme dosiahli závery vo veľkej časti prerokovávaných otázok,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii.
„Tvrdiť však, že to znamená, že podpísanie dohody je na dosah – to nikto nemôže povedať,“ dodal.
Jeho vyjadrenia prišli po oznámení Iránu, že finalizuje 14-bodový rámec dohody o ukončení vojny s USA, ktorá vypukla 28. februára. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda by mohla byť uzavretá v pondelok, pričom prezident USA Donald Trump svojim vyjednávačom povedal, aby sa „neponáhľali“.
Hovorca iránskej diplomacie zdôraznil, že pripravovaný dokument „je zameraný na ukončenie vojny“ v celom regióne, vrátane Libanonu. Zopakoval, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe neboli do dokumentu zahrnuté. Táto otázka bude podľa jeho slov prerokovaná, až keď budú obe strany súhlasiť s rámcom dohody.
Bakájí potvrdil, že dohoda sa zameriava aj na Hormuzský prieliv. „Kroky USA pod zámienkou námornej blokády musia skončiť a Iránska islamská republika zároveň prijme potrebné opatrenia na zaistenie bezpečného tranzitu v Hormuzskom prielive,“ vyhlásil.
Preprava cez kľúčovú globálnu námornú trasu je od vypuknutia vojny pod iránskou kontrolou. Teherán cez prieliv púšťa len niekoľko lodí a trvá na tom, aby najskôr získali povolenie od jeho ozbrojených síl, pripomína AFP.
Teherán podľa Bakájího „neusiluje o výber mýta“ „Poskytované služby – navigačné služby okrem opatrení potrebných na ochranu životného prostredia v Hormuzskom prielive, Perzskom a Ománskom zálive – si vyžadujú výber určitých poplatkov,“ uviedol hovorca.
