Irán sa nesnaží získať jadrovú bombu, zopakoval Pezeškiján

Teherán 9. apríla (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu opäť zopakoval, že jeho krajina sa nechystá získať „jadrovú bombu“. Vyjadril sa tak pred nadchádzajúcimi sobotnými rokovaniami so Spojenými štátmi v Ománe. Pezeškiján dokonca naznačil, že ak by s USA došlo k dohode, Teherán by nemal námietky voči príchodu amerických investorov na jeho územie, píše TASR podľa správy agentúry AP.



„Jeho excelencia nemá námietky voči investíciám amerických investorov v Iráne,“ povedal Pezeškiján, čím ako píše AP odkazoval na iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. „Americkí investori: Príďte a investujte,“ dodal.



Takýto obchodný návrh by podľa AP mohol vzbudiť záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas svojho prvého funkčného obdobia v úrade rozhodol o tom, že USA odstúpili od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom uzavretej v roku 2015, pričom teraz sa snaží o dosiahnutie novej dohody.



Pezeškiján taktiež zopakoval skoršie vyjadrenie Teheránu, že sobotné rokovania s USA v Ománe budú „nepriame“. Trump predtým povedal, že pôjde o priame rokovania. Teherán nevylúčil priamy dialóg, avšak najskôr, až po prvom nepriamom kole rozhovorov.



„Nejde nám o jadrovú bombu,“ povedal tiež iránsky prezident. „Vy (na Západe) ste si to už 100-krát overili. Urobte to ešte tisíckrát,“ dodal.



USA a Irán spolu prerušili diplomatické styky počas islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979. Ich komunikáciu odvtedy sprostredkováva švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne.