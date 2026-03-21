Irán sa neúspešne zameral na základňu Diego Garcia
Autor TASR
Londýn 21. marca (TASR) - Iránu sa nepodarilo zasiahnuť spoločnú britsko-americkú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne, uviedla agentúra AFP s odvolaním na zdroj. Britské ministerstvo obrany odsúdilo tento útok ako ohrozenie britských záujmov, informuje TASR.
Nemenovaný britský zdroj následne pre AFP uviedol, že k „neúspešnému zacieleniu základne Diego Garcia“ došlo predtým, ako britská vláda v piatok udelila Spojeným štátom súhlas využívať svoje vojenské základne na útoky proti iránskym lokalitám, odkiaľ sú odpaľované rakety na lode v Hormuzskom prielive.
Iránske „bezohľadné“ útoky, ktoré podľa hovorcu britského ministerstva obrany zasahujú celý región a ohrozujú Hormuzský prieliv, predstavujú „hrozbu pre britské záujmy a britských spojencov“.
Dodal, že britská vláda udelila súhlas USA používať britské základne pre „špecifické a limitované defenzívne operácie“.
Diego Garcia sa nachádza približne 4000 kilometrov od iránskeho územia, čo podľa AFP naznačuje, že Irán má rakety s dlhším doletom, než sa dosiaľ predpokladalo.
AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval britského premiéra Keira Starmera za nedostatočnú podporu vo vojne s Iránom.
Starmer ešte začiatkom tohto týždňa deklaroval, že jeho krajina sa nenechá zatiahnuť do vojny s Iránom. Žiadosť USA o využitie základní pôvodne odmietol s odôvodnením, že potrebuje záruky o legálnosti akejkoľvek vojenskej operácie.
Britský premiér však svoj postoj prehodnotil po tom, ako Irán zaútočil na spojencov Británie na Blízkom východe. Londýn následne povolil americkým silám využívať základňu Kráľovského letectva (RAF) Fairford v grófstve Gloucestershire a základňu britského námorníctva Diego Garcia v Indickom oceáne.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok v telefonickom rozhovore so svojou britskou rezortnou partnerkou Yvette Cooperovou povedal, že využitie britských základní Spojenými štátmi bude vnímané ako „účasť na agresii“ USA a Izraela proti Iránu.
