Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA
Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program.
Autor TASR
Teherán 8. februára (TASR) - Irán sa nikdy nevzdá práva obohacovať urán, ani keby nám „bola vnútená vojna“. V nedeľu to povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Irán zaplatil veľmi vysokú cenu za svoj mierový jadrový program a za obohacovanie uránu,“ povedal Arákčí na fóre v Teheráne. Jeho krajina dlhodobo vzdoruje tlaku Washingtonu a vyspelých krajín vrátane hospodárskych sankcií.
„Prečo tak trváme na obohacovaní a odmietame sa ho vzdať, aj keby nám bola vnútená vojna? Pretože nikto nemá právo diktovať naše správanie,“ povedal dva dni po stretnutí s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Ománe. Arákčí zdôraznil, že jeho krajinu nezastrašilo ani nasadenie amerického námorníctva v Perzskom zálive.
Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Prítomný bol aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).
Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program. Ďalšie problémové oblasti ako program vývoja a výroby iránskych balistických rakiet, podpora militantných skupín v regióne a „zaobchádzania (Iránu) s vlastnými obyvateľmi“ sa do programu nedostali.
