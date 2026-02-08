Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Zahraničie

Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA

.
Na snímke Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 8. februára (TASR) - Irán sa nikdy nevzdá práva obohacovať urán, ani keby nám „bola vnútená vojna“. V nedeľu to povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Irán zaplatil veľmi vysokú cenu za svoj mierový jadrový program a za obohacovanie uránu,“ povedal Arákčí na fóre v Teheráne. Jeho krajina dlhodobo vzdoruje tlaku Washingtonu a vyspelých krajín vrátane hospodárskych sankcií.

Prečo tak trváme na obohacovaní a odmietame sa ho vzdať, aj keby nám bola vnútená vojna? Pretože nikto nemá právo diktovať naše správanie,“ povedal dva dni po stretnutí s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Ománe. Arákčí zdôraznil, že jeho krajinu nezastrašilo ani nasadenie amerického námorníctva v Perzskom zálive.

Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Prítomný bol aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).

Jedinou témou nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA, ktoré sprostredkoval Omán, bol iránsky jadrový program. Ďalšie problémové oblasti ako program vývoja a výroby iránskych balistických rakiet, podpora militantných skupín v regióne a „zaobchádzania (Iránu) s vlastnými obyvateľmi“ sa do programu nedostali.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí