Irán sa ohradil voči údajnému zasahovaniu Bidena do protestov

Teherán 16. októbra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí sa v nedeľu ohradilo voči údajnému "zasahovaniu" prezidenta Spojených štátov Joea Bidena do protestov, ktoré v Iráne vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Irán je príliš silný na to, aby ho ovplyvnili zásahy nejakého politika, ktorý je unavený rokmi neúspechov," uviedol na Instagrame hovorca iránskeho rezortu diplomacie Náser Kanání.



Biden v piatok vyzval predstaviteľov Iránu, aby nepodnikali násilné akcie proti demonštrantom vo svojej krajine. Dodal, že je "ohromený" týmito hromadnými protestmi a Spojené štáty plne stoja za "odvážnymi Iránkami".



"Som ohromený tým, čo (Amíniovej smrť) dokázala v Iráne prebudiť. A prebudila niečo, čo sa – myslím si – upokojí len za dlhý, dlhý čas," povedal Biden s tým, že ženy i muži by mali mať právo na slobodu vyjadrovania a zhromažďovania.



Amíníovú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe však náhle omdlela a po troch dňoch v bezvedomí ju vyhlásili za mŕtvu.



Iránske úrady tvrdia, že mladá žena zomrela prirodzenou smrťou. Podľa aktivistov aj jej príbuzných ju však policajti vo väzbe bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla.



Jej smrť vyvolala rozsiahle protesty v Iráne aj inde vo svete. Protesty v Iráne prerástli do najväčšieho prejavu opozície voči tamojšiemu režimu v ostatných rokoch. Pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči demonštrantov prišli o život už desiatky ľudí.



USA v súvislosti s protestmi uvalili na Irán sankcie, pričom medzi sankcionovanými osobami sú iránsky minister vnútra Ahmad Váhidí, minister komunikácií Ísá Zárepúr a ďalší piati poprední predstavitelia bezpečnostných zložiek. Už 22. septembra rezort financií Spojených štátov prijal sankcie voči iránskej mravnostnej polícii.