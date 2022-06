Irán sa pravdepodobne pripravuje na štart vesmírnej rakety

Teherán 14. júna (TASR) - Irán sa pravdepodobne pripravuje na odpálenie vesmírnej rakety. Vyplýva to zo satelitných záberov americkej spoločnosti Maxar Technologies. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia medzi Teheránom a Západom pre iránsky jadrový program. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Satelitné zábery Maxaru zobrazujú štartovaciu rampu v kozmodróme Imám Chomejní v iránskej provincii Semnán. Na jednej zo snímok je už raketa nasadená a pripravená na štartovacej rampe.



Teherán sa z tohto kozmodrómu už niekoľkokrát neúspešne pokúšal dostať svoje satelity na obežnú dráhu Zeme, pripomína AP.



Irán neinformoval o žiadnych plánoch štartu rakety z kozmodrómu. K snímkam sa zatiaľ nevyjadrila ani iránska delegácia pri OSN.



Iránska štátna agentúra IRNA ešte v máji uviedla, že Teherán sa do marca 2023 chystá vyslať na obežnú dráhu Zeme sedem vlastných satelitov.



Teherán v poslednom desaťročí vyslal na obežnú dráhu niekoľko satelitov, mali však iba krátku životnosť. V roku 2013 vyslal do vesmíru aj opicu.



Štarty nosných rakiet v Iráne sprevádzajú problémy. Pri jednom z neúspešných pokusov o odpálenie takejto rakety vo februári 2019 vypukol požiar, pri ktorom zahynuli traja iránski vedci, pripomína AP.