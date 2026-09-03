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Irán sa prihlásil k útokom na americké základne v SAE a Kuvajte
Kuvajt nové útoky Teheránu vo štvrtok odsúdil.
Autor TASR
Teherán 3. septembra (TASR) - Iránska armáda vo štvrtok oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch (SAE) a Kuvajte. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dnes ráno zasiahla armáda raketami a dronmi satelitné komunikačné systémy, sklady vybavenia a hangáre stíhacích lietadiel teroristickej armády USA na leteckej základni Ahmad al-Džábir v Kuvajte,“ uviedli iránske sily vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna televízia.
„Armádnymi raketami a dronmi boli napadnuté aj pozície síl a radarové systémy americkej armády, ktorá zabíja deti, na leteckej základni Al Minhad v SAE,“ dodala.
Kuvajt nové útoky Teheránu vo štvrtok odsúdil. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo údery za „priamu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu Kuvajtu, ako aj pre bezpečnosť občanov a obyvateľov na jeho území, a za závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Na Kuvajt, ako aj Jordánsko a Bahrajn cielil svoje útoky Teherán aj v noci na stredu po tom, ako Washington oznámil údery na vojenské objekty v Iráne. Tieto tri krajiny sú spojencami USA, ktoré v nich majú svoje vojenské základne.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova.
„Dnes ráno zasiahla armáda raketami a dronmi satelitné komunikačné systémy, sklady vybavenia a hangáre stíhacích lietadiel teroristickej armády USA na leteckej základni Ahmad al-Džábir v Kuvajte,“ uviedli iránske sily vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna televízia.
„Armádnymi raketami a dronmi boli napadnuté aj pozície síl a radarové systémy americkej armády, ktorá zabíja deti, na leteckej základni Al Minhad v SAE,“ dodala.
Kuvajt nové útoky Teheránu vo štvrtok odsúdil. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí označilo údery za „priamu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu Kuvajtu, ako aj pre bezpečnosť občanov a obyvateľov na jeho území, a za závažné porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Na Kuvajt, ako aj Jordánsko a Bahrajn cielil svoje útoky Teherán aj v noci na stredu po tom, ako Washington oznámil údery na vojenské objekty v Iráne. Tieto tri krajiny sú spojencami USA, ktoré v nich majú svoje vojenské základne.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova.