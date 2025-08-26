< sekcia Zahraničie
Irán sa so štátmi E3 zatiaľ nedohodol na odvrátení zavedenia sankcií
V Ženeve sa v utorok uskutočnilo druhé rokovanie E3 a Teheránu od 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom v polovici júna, pričom na konci sa do nej zapojili aj Spojené štáty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 26. augusta (TASR) - Irán a štáty skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) sa na utorňajších rokovaniach o iránskom jadrovom programe v Ženeve nedohodli na spôsobe ako oddialiť zavedenie tvrdých sankcií na Teherán. Lehota na uzavretie dohody medzi krajinami uplynie už o niekoľko dní. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, AP a Reuters.
V Ženeve sa v utorok uskutočnilo druhé rokovanie E3 a Teheránu od 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom v polovici júna, pričom na konci sa do nej zapojili aj Spojené štáty. Predchádzajúce kolo sa konalo 25. júla v Istanbule.
Irán po leteckej vojne pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), pretože dozorný jadrový orgán OSN neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.
Štáty E3 Iránu pohrozili, že ak nebude obmedzovať obohacovanie uránu a neobnoví spoluprácu s inšpektormi MAAE, aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a voči Teheránu opätovne zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu. Teheránu dali lehotu do konca augusta.
Nemenovaný diplomat pre AP povedal, že utorkové rokovania „skončili bez konečného výsledku“. Uviedol, že úsilie o nájdenie riešenia bude pokračovať aj po uplynutí lehoty.
Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázim Gharíb Abádí po rokovaní na sociálnej sieti X napísal, že „je čas, aby E3 a Bezpečnostná rada OSN urobili správne rozhodnutie a poskytli diplomacii potrebný čas a priestor“. Irán je podľa neho naďalej zaviazaný diplomacii a vzájomne výhodnému riešeniu aktuálneho sporu.
V Ženeve sa v utorok uskutočnilo druhé rokovanie E3 a Teheránu od 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom v polovici júna, pričom na konci sa do nej zapojili aj Spojené štáty. Predchádzajúce kolo sa konalo 25. júla v Istanbule.
Irán po leteckej vojne pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), pretože dozorný jadrový orgán OSN neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.
Štáty E3 Iránu pohrozili, že ak nebude obmedzovať obohacovanie uránu a neobnoví spoluprácu s inšpektormi MAAE, aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a voči Teheránu opätovne zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu. Teheránu dali lehotu do konca augusta.
Nemenovaný diplomat pre AP povedal, že utorkové rokovania „skončili bez konečného výsledku“. Uviedol, že úsilie o nájdenie riešenia bude pokračovať aj po uplynutí lehoty.
Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázim Gharíb Abádí po rokovaní na sociálnej sieti X napísal, že „je čas, aby E3 a Bezpečnostná rada OSN urobili správne rozhodnutie a poskytli diplomacii potrebný čas a priestor“. Irán je podľa neho naďalej zaviazaný diplomacii a vzájomne výhodnému riešeniu aktuálneho sporu.