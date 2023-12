Irán sa vyhráža Izraelu za zabitého generála

Teherán 27. decembra (TASR) - Irán sa pomstí Izraelu za pondelkové zabitie generála svojich Islamských revolučných gárd Saída Razího Músávího na predmestí sýrskeho Damasku. Vyhlásil to v stredu iránsky minister obrany Mohammad Rezá Aštijání, informuje TASR na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na iránsku agentúru Tasním.



"V pravý čas a na správnom mieste dáme tomuto slabému sionistickému nepriateľovi (Izraelu) ráznu odpoveď," povedal iránsky minister obrany.



Generál Músáví zahynul pri leteckom útoku, o ktorom sa predpokladá, že ho vykonala izraelská armáda. Podľa amerického denníka The New York Times Músáví dohliadal na dodávky zbraní pre libanonské šiítské militantné hnutie Hizballáh, ktoré z juhu Libanonu opakovane útočí na izraelské ciele s úmyslom podporiť palestínske hnutie Hamas v Pásme Gazy.



Izrael pomerne často vojensky zasahuje v Sýrii, a to s cieľom zabrániť Iránu rozširovať svoj vplyv v oblasti prostredníctvom miestnych milícií.



Tasním uvádza, že Músáví bol blízkym spolupracovníkom generála iránskych gárd Kásema Solejmáního, ktorého zabili americké ozbrojené sily dronom v Iraku pred štyrmi rokmi. Iránsky portál Amvádž napísal, že Músáví síce nebol verejne príliš známy, avšak v iránskych Islamských revolučných gardách bol jedným z najvplyvnejších veliteľov. Mal údajne dlhoročné skúsenosti z konfliktov v Sýrii a Libanone.