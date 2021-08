Irán: Sankcie nás neprinútia rezignovať na naše práva

Teherán 5. augusta (TASR) - Nový iránsky prezident Ebráhím Raísí vo štvrtok vyhlásil, že Teherán bude podporovať akékoľvek diplomatické úsilie, ktoré povedie k zrušeniu sankcií zo strany Spojených štátov. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Raísí v inauguračnom prejave pred členmi zákonodarného zboru zároveň dodal, že politika tlaku a sankcií neprinúti Irán vzdať sa "svojich práv".



"Sankcie proti iránskemu národu musia byť zrušené. Budeme podporovať akýkoľvek diplomatický návrh, ktorý to umožní," vyhlásil Raísí v prejave, ktorý prenášala iránska štátna televízia.



"Tlak Západu ani sankcie nezastavia islamskú republiku v presadzovaní svojich zákonných práv," dodal.



Raísí vo štvrtok zložil slávnostnú prísahu v parlamente. Podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA bolo na ceremoniáli v Teheráne mnoho vojenských predstaviteľov, ale aj viacero hostí zo zahraničia. IRNA konkrétne spomenula afganského prezidenta Ašrafa Ghaního a irackého prezidenta Barhama Sáliha.



Ebráhím Raísí sa v prísahe zaviazal, že bude ochraňovať štátne zriadenie islamskej republiky, jej ústavu aj náboženstvo založené na učení proroka Mohameda.



Po inauguračnom ceremoniáli má Raísí dva týždne na to, aby predstavil svoj kabinet a vládny program Islamskému poradnému zhromaždeniu, ktoré bude hodnotiť kandidátov na ministrov.



Konzervatívec Raísí formálne prevzal funkciu iránskeho prezidenta už v utorok po tom, ako dostal súhlas od najvyššieho duchovného vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Mnoho iránskych médií považuje Raísího za možného nástupcu 82-ročného ajatolláha, ktorého do úradu zvolili po ôsmich rokoch pôsobenia na poste prezidenta.



Raísí, ktorého čierny turban je znakom priameho pôvodu od islamského proroka Mohameda, má titul "hodždžatoleslám" – doslova "dôkaz islamu". V šiitskej duchovnej hierarchii ide o pozíciu, od ktorej vyššie je už len ajatolláh, pripomenula agentúra AFP.



Agentúra DPA v tejto súvislosti dodala, že inauguráciou Raísího je výkonná, legislatívna aj súdna moc v Iráne v rukách zástancov konzervatívnej "tvrdej línie".