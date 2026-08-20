< sekcia Zahraničie
Irán: Saudská Arábia nezvládne kontrolovať jemenských húsíov
Povstalci vyhlásili blokádu Saudskej Arábie a útočia na tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy v Červenom mori a na jej ropnú infraštruktúru.
Autor TASR
Teherán 20. augusta (TASR) - Iránske Revolučné gardy vo štvrtok vyhlásili, že Saudská Arábia v Jemene nebude schopná udržať pod kontrolou proiránskych povstalcov húsíov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Saudská Arábia určite nebude schopná udržať Jemen a húsíov pod kontrolou ani zostať v bezpečí pred ich útokmi,“ uviedol hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí pre Defa Press.
„Ako sme videli v posledných dňoch, čím viac Saudská Arábia útočí, tým viac je na oplátku zasiahnutá,“ dodal.
V Jemene je od roku 2014 občianska vojna a v júli sa stal ďalším ohniskom širšieho konfliktu na Blízkom východe medzi USA a Iránom. Húsíovia umožnili pristátie iránskeho lietadla v nimi ovládanom hlavnom meste Saná, čo podnietilo sériu odvetných útokov vládnych síl.
Povstalci vyhlásili blokádu Saudskej Arábie a útočia na tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy v Červenom mori a na jej ropnú infraštruktúru.
Jemenský minister tento týždeň pre AFP povedal, že húsíovia plánujú obsadiť územie pozdĺž prielivu Báb el-Mandeb, čo by im umožnilo ďalej ohrozovať túto kľúčovú námornú trasu.
„Saudská Arábia určite nebude schopná udržať Jemen a húsíov pod kontrolou ani zostať v bezpečí pred ich útokmi,“ uviedol hovorca Revolučných gárd Hosejn Mohebí pre Defa Press.
„Ako sme videli v posledných dňoch, čím viac Saudská Arábia útočí, tým viac je na oplátku zasiahnutá,“ dodal.
V Jemene je od roku 2014 občianska vojna a v júli sa stal ďalším ohniskom širšieho konfliktu na Blízkom východe medzi USA a Iránom. Húsíovia umožnili pristátie iránskeho lietadla v nimi ovládanom hlavnom meste Saná, čo podnietilo sériu odvetných útokov vládnych síl.
Povstalci vyhlásili blokádu Saudskej Arábie a útočia na tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy v Červenom mori a na jej ropnú infraštruktúru.
Jemenský minister tento týždeň pre AFP povedal, že húsíovia plánujú obsadiť územie pozdĺž prielivu Báb el-Mandeb, čo by im umožnilo ďalej ohrozovať túto kľúčovú námornú trasu.