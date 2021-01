Moskva 26. januára (TASR) - Irán schválil ruskú vakcínu Sputnik V proti novému druhu koronavírusu. Oznámil to v utorok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Podľa nej ide o víťazstvo pre Moskvu, ktorá sa usiluje o posilnenie svojho geopolitického vplyvu v danom regióne.



Iránska islamská republika, ktorá bojuje s najväčšou epidémiou nového druhu koronavírusu na Blízkom východe, vyhlásila, že sa bude spoliehať iba na vakcíny z Ruska, Indie alebo Číny, zatiaľ čo pracuje aj na vývoji vlastnej očkovacej látky.



Zaríf po rozhovoroch so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom potvrdil, že vakcína Sputnik V bola v Iráne schválená v pondelok. "Dúfame, že ju budeme môcť nakúpiť už v blízkej budúcnosti, a zároveň spustiť spoločnú výrobu," dodal šéf iránskej diplomacie.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v priebehu januára zakázal používanie vakcín vyrobených v Spojených štátoch a Británii, pričom ich označil za "absolútne nedôveryhodné".



Teherán predtým oznámil, že si počká na schválenie ruskej vakcíny Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a až potom pristúpi k jej nakúpeniu.



Rusko si zaregistrovalo danú vakcínu - pomenovanú po družici zo sovietskej éry - vlani v auguste a až následne začalo s jej rozsiahlym klinickým testovaním, čo znepokojilo niektorých expertov.



Sputnik V si odvtedy objednali už viaceré krajiny sveta vrátane Bieloruska či Argentíny.



Rusko minulý týždeň požiadalo o registráciu vakcíny aj v Európskej únii, zatiaľ čo Maďarsko ako prvý členský štát EÚ nakúpilo dva milióny týchto vakcín ešte predtým, ako ich schválil Brusel.