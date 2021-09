Šéf MAAE Rafael Grossi pricestoval do Teheránu

Teherán 12. septembra (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi pricestoval v sobotu do Teheránu, kde sa má v nedeľu stretnúť s novým iránskym šéfom jadrovej energetiky Mohammadom Eslámím, keďže MAAE dala Iránu novú ponuku oživiť jadrovú dohodu z roku 2015. Informovala o tom agentúra DPA.



Eslámí nahradil na poste Alího Akbara Sálehího koncom augusta.



Očakáva sa, že Grossi sa stretne aj s ministrom zahraničia Hosejnom Amirom-Abdollahianom. Je to vôbec prvýkrát, čo riaditeľ MAAE pricestoval do Teheránu odkedy na prezidentskom poste vystriedal minulý mesiac umierneného Hasana Rúháního zástanca tvrdej línie Ebráhím Raísí.



MAAE v utorok (7.9.) informovala, že monitorovanie jadrových aktivít Iránu je "vážne narušené" odvtedy, ako Teherán 23. februára obmedzil jej inšpekcie. Islamská republika tak reagovala na skutočnosť, že v tom čase nový americký prezident Joe Biden nezrušil sankcie zavedené administratívou bývalého prezidenta Donalda Trumpa.



So šéfom tohto dozorného orgánu OSN Rafaelom Grossim však Teherán uzavrel dohodu, na základe ktorej inšpekcie môžu pokračovať, aj keď v obmedzenej podobe.



Trumpova vláda najprv jednostranne odstúpila od jadrovej dohody z roku 2015, známej tiež ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), a následne na islamskú republiku uvalila hospodárske sankcie.



Prezident Raísí počas stredajšieho (8.9.) telefonátu s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom vyhlásil, že iránske jadrové aktivity sú "transparentné".