Irán: Šéfredaktor tlačovej agentúry vysvetľoval fotky ženy bez hidžábu
Autor TASR
Teherán 21. mája (TASR) - Iránska prokuratúra si predvolala šéfredaktora tlačovej agentúry IRNA, aby vysvetlil zverejnenie fotografií ženy bez hidžábu. Vo štvrtok o tom informoval justičný portál Mízán a organizácia na ochranu práv, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zakrývanie vlasov šatkou na hlave je pre ženy v Iráne na verejnosti povinné od islamskej revolúcie v roku 1979. Podľa portálu Mízán bol šéfredaktor agentúry IRNA „predvolaný na prokuratúru pre kultúru a médiá, aby podal vysvetlenie“ po zverejnení „záberov zobrazujúcich ženu nedodržiavajúcu islamské zákony a predpisy krajiny“. Dodal, že agentúra dostala upozornenie, aby vymazala tento materiál.
Organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v Spojených štátoch objasnila, že IRNA v utorok zverejnila fotoreportáž a len niekoľko hodín neskôr fotografie zo svojej webovej stránky odstránila. Reportáž podľa nej zobrazovala ženu bez povinného hidžábu, ako sa doma stará dieťa.
Autorka fotografií na sociálnej sieti Instagram uviedla, že v tomto projekte „nešlo o oblečenie či vzhľad, ale skôr o príbeh dočasnej starostlivosti o opusteného novorodenca“.
