Irán si pochodmi pripomína 41. výročie islamskej revolúcie

Teherán 11. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v utorok do ulíc iránskych miest, aby si pripomenuli 41. výročie islamskej revolúcie z roku 1979. Očakáva sa, že na ústrednom zhromaždení v Teheráne prednesie prejav prezident Hasan Rúhání.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že verejné zhromaždenia a pochody sa pri tejto príležitosti uskutočnia vo viac ako 5000 mestách po celom Iráne. Ich účastníci mali v rukách transparenty s nápismi "Smrť Amerike!" či "Smrť Izraelu!"



Tohtoročné oslavy výročia revolúcie sa konajú v čase bezprecedentných sporov medzi Teheránom a Washingtonom. Napätie vo vzťahoch medzi týmito krajinami sa výrazne zvýšilo v máji 2018, keď americký prezident Donald Trump v mene svojej krajiny odstúpil od zmluvy o iránskom jadrovom programe, uzavretej medzi Iránom a svetovými mocnosťami.



Následná séria útokov v regióne Perzského zálivu vyvrcholila tým, že Spojené štáty v januári tohto roku v Bagdade podnikli cielený útok, pri ktorom prišiel o život iránsky generál Kásem Solejmání. Irán reagoval raketovým útokom, ktorého terčom boli vojenské zariadenia využívané americkou armádou v Iraku. Podľa Reuters bolo pri ňom zranených viac ako 100 amerických vojakov.



Oslavy výročia revolúcie sa tiež konajú v situácii, keď v Iráne badať prejavy nespokojnosti obyvateľov s ekonomickou situáciou krajiny. Podnetom pre protivládne demonštrácie bolo aj neúmyselné zostrelenie ukrajinského civilného lietadla z januára tohto roku, pri ktorom zahynulo všetkých 176 ľudí na palube. Iráncov nahnevalo najmä to, že iránske vedenie niekoľko dní popieralo dohady, že lietadlo bolo zostrelené, a priznalo sa k tomu až pod tlakom západných štátov a dôkazov.



Výročie revolúcie sa súčasne slávi desať dní pred parlamentnými voľbami v Iráne, ktoré budú testom popularity prezidenta Rúháního a jeho tábora - zmesi umiernených a proreformných frakcií - s konzervatívnymi súpermi.



Pri príležitosti výročia revolúcie Irán zvykne prezentovať svoje technologické úspechy v armáde či vesmírnom programe. Tamojšia štátna televízia minulú nedeľu informovala, že revolučné gardy predstavili novú balistickú raketu. V ten istý deň z vesmírneho centra imáma Chomejního v provincii Semnán úspešne odštartovala iránska nosná raketa Símurg (Fénix), ktorá vynášala do vesmíru komunikačnú družicu Zafár 1. Družicu sa však nepodarilo umiestniť na vytýčenej obežnej dráhe. Agentúra AP - s odvolaním sa na iránske médiá citujúce iránske ministerstvo obrany - uviedla, že príčinou tohto neúspechu bola nízka rýchlosť neumožňujúca družici dosiahnuť stanovenú orbitu.