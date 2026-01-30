Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán si pre Merzove vyjadrenia predvolal nemeckého veľvyslanca

Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz počas jeho prejavu pred poslancami Spolkového snemu (Bundestag) v Berlíne 29. januára 2026. Foto: TASR/AP

Merz v stredu o Iráne vyhlásil, že pokiaľ sa režim dokáže udržať pri moci iba prostredníctvom číreho násilia a teroru voči vlastnému obyvateľstvu - jeho dni sú spočítané.

Teherán 29. januára (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo nemeckého veľvyslanca v Teheráne Axela Dittmanna pre stredajšie vyhlásenia kancelára Friedricha Merza, napísala vo štvrtok iránska tlačová agentúra IRNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Merz v stredu o Iráne vyhlásil, že „pokiaľ sa režim dokáže udržať pri moci iba prostredníctvom číreho násilia a teroru voči vlastnému obyvateľstvu - jeho dni sú spočítané“. Predstaviteľ iránskeho ministerstva kancelárove vyhlásenia označil za „nezodpovedné zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu“.

Rezort iránskej diplomacie zároveň odsúdil štvrtkové rozhodnutie európskej dvadsaťsedmičky zaradiť iránske Revolučné gardy (IRGC) na zoznam teroristických organizácií. Označil to za narušenie zvrchovanosti Iránu.
