Irán si pre prebiehajúce protesty predvolal britského veľvyslanca

Teherán 25. septembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo v nedeľu, že si predvolalo britského veľvyslanca Simona Shercliffa pre "vyzývanie k verejným nepokojom", ktorého sa podľa rezortu dopúšťajú médiá píšuce v perzštine so sídlom v Londýne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.



Irán uviedol, že spomínané perskojazyčné médiá sídliace v Británii zasahujú do vnútorných záležitostí Iránu a konajú proti jeho suverenite.



Rezort si okrem toho predvolal i nórskeho veľvyslanca pre "nekonštruktívne" komentáre, ktorých sa dopustil predseda nórskeho parlamentu pôvodom z Iránu Masud Gharahkhani, keď na Twiterri podporil prebiehajúce protesty. Tie vypukli v Teheráne a iných mestách po tom, čo v policajnej väzbe zomrela 22-ročná Iránky Mahsa Amíníová.



Podľa iránskej štátnej televízie zahynulo počas prebiehajúcich protestov, ktoré prerástli v nepokoje, už 41 ľudí. Medzi obeťami sú pritom demonštranti i príslušníci iránskych bezpečnostných zložiek. Oficiálne štatistiky o počte obetí má však ešte zverejniť iránske ministerstvo vnútra.



Kríza v Iráne vypukla po tom, čo verejnosť vyšla 17. septembra po smrti Amíníovej do ulíc. Amíníovú minulý týždeň zadržala mravnostná polícia v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili príslušníkmi mravnostnej polície do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Miestne úrady však tvrdia, že mladá žena zomrela na srdcový infarkt a odmietajú, že by s ňou polícia zaobchádzala zle. Jej smrť odsúdili mnohé západné štáty a aj Organizácia Spojených národov.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí nariadil vyšetriť úmrtie mladej Iračanky a uviedol, že chaos, ktorý vypukol v iránskych uliciach, je neakceptovateľný a iránska polícia sa s ním musí "rázne" vysporiadať.