Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Zahraničie

Irán si pre protest v Mníchove predvolal nemeckého veľvyslanca

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde.

Autor TASR
Teherán 18. februára (TASR) - Irán si v utorok predvolal nemeckého veľvyslanca na protest proti nedávnym „protiiránskym aktivitám“ v súvislosti s rozsiahlou demonštráciou, ku ktorej došlo počas víkendu v bavorskej metropole Mníchov, uviedli iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na sobotňajšom proteste v Mníchove sa podľa odhadov tamojšej polície zúčastnilo približne 250.000 ľudí a vystúpil na ňom Rezá Pahlaví, syn iránskeho šacha zvrhnutého počas islamskej revolúcie v roku 1979. Pahlaví, ktorý žije v exile v USA, je kritikom súčasného iránskeho vedenia. V ten istý víkend sa v bavorskej metropole konala Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC) za účasti množstva svetových lídrov.

„V nadväznosti na protiiránske aktivity v Nemecku a deštruktívne postoje predstaviteľov tejto krajiny voči Iránskej islamskej republike v rozpore s medzinárodným právom bol nemecký veľvyslanec v Teheráne Axel Dittmann predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí a bol mu tlmočený dôrazný protest Iránu,“ uviedla oficiálna tlačová agentúra IRNA.

Hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí v Berlíne potvrdila agentúre AFP, že veľvyslanec v Teheráne bol predvolaný, podrobnosti však neuviedla, píše AFP.

Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Vláda v Teheráne protesty brutálne potlačila. Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) so sídlom v USA odhaduje, že počet obetí zásahov bezpečnostných zložiek presiahol 7000.

V súvislosti s protestami nemecký kancelár Friedrich Merz minulý mesiac povedal, že verí, že „sme teraz svedkami posledných dní a týždňov tohto režimu“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo