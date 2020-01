Irán si predvolal britského veľvyslanca kvôli účasti na demonštrácii

Teherán 12. decembra (TASR) - Irán si predvolal britského veľvyslanca Roba Macaira po tom, ako ho v sobotu na krátko zadržali príslušníci iránskych bezpečnostných zložiek počas tryzny za 176 obetí zostrelenia ukrajinského lietadla, ku ktorému sa priznali iránske revolučné gardy. V nedeľu o tom informovala televízia Sky News.



Macaire bol podľa televízie predvolaný práve v súvislosti s jeho účasťou na "protivládnej demonštrácii". Stalo s tak v čase, keď sa pred budovou britskej diplomatickej misie v Teheráne zhromaždili demonštranti, ktorí podpálili vlajku Spojeného kráľovstva a žiadali zatvorenie tohto úradu.



Agentúry v nedeľu informovali, že britského veľvyslanca v Teheráne zadržali pred teheránskou polytechnickou univerzitou za to, že údajne nabádal na protivládne protesty.



Samotný veľvyslanec Macaire však toto obvinenie popiera a tvrdí, že sa len zúčastnil na pietnom akte. Uviedol tiež, že jeho zadržanie trvalo asi pol hodiny.



Teherán spočiatku kategoricky odmietal obvinenia západných krajín, že nesie zodpovednosť za stredajšie zostrelenie lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa zrútilo stredu krátko po vzlietnutí z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního. Napokon však iránske vedenie v sobotu priznalo, že ukrajinské lietadlo bolo zostrelené, pričom omylom. Plnú zodpovednosť za to prijal veliteľ vzdušných síl revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde.



V lietadle, ktoré bolo zostrelené v stredu krátko po štarte z teheránskeho letiska, bolo 176 osôb, pričom 57 z nich boli kanadskí občania - väčšinou šlo o príslušníkov iránskej komunity.



Okrem nich sa na palube nachádzali aj občania Iránu, Ukrajiny, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie. Žiaden z nich pád lietadla po zásahu raketou neprežil.



V reakcii na zostrelenie Boeingu 737 sa v sobotu na viacerých miestach Iránu konali pouličné zhromaždenia.



To, ktoré sa konalo v Teheráne, sa z pietneho aktu zmenilo na protest proti režimu. Demonštrantov, ktorí požadovali odstúpenie najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kritizovali "klamárov" i revolučné gardy, rozohnala polícia slzotvorným plynom.