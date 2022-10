Irán si predvolal britského veľvyslanca na protest proti sankciám

Teherán 11. októbra (TASR) - Irán v utorok skritizoval rozhodnutie britskej vlády uvaliť sankcie na iránsku mravnostnú políciu v súvislosti s incidentom, pri ktorom zomrela mladá Kurdka Mahsá Amíníová, čo vyvolalo vlny protestov v celej krajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že zmrazuje aktíva a zakazuje vstup do krajiny "celej mravnostnej polícii". Na zozname je okrem toho aj Gholámrezá Solejmání – šéf jednej zo zložiek iránskych revolučných gárd Basídž-e Mostazafín (Mobilizácia utláčaných) –, a ďalší dvaja velitelia iránskej polície.



Irán si v reakcii na uvalené sankcie predvolal britského veľvyslanca v Teheráne, pričom ich označil za nepodložené a dodal, že "ostro protestuje proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Iránskej islamskej republiky zo strany Londýna".



Protesty v Iráne prepukli pred troma týždňami v reakcii na smrť Amíníovej, ktorú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe upadla do kómy a po troch dňoch zomrela. Polícia tvrdí, že zomrela prirodzenou smrťou. Podľa svedkov zatknutia ju však policajti bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu auta.



Tvrdé zásahy bezpečnostných síl proti demonštrantom si podľa aktivistov vyžiadali už desiatky životov.