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Irán si predvolal britského veľvyslanca pre zákaz Revolučných gárd
Britská vláda označuje Revolučné gardy za kľúčovú zložku iránskeho bezpečnostného aparátu, ktorá sa zodpovedá priamo najvyššiemu vodcovi krajiny.
Autor TASR
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Teherán 15. júla (TASR) - Irán si v stredu predvolal britského veľvyslanca v Teheráne na protest proti rozhodnutiu vlády Spojeného kráľovstva zaradiť iránske Revolučné gardy na zoznam zakázaných organizácií a označiť ich za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Teherán zároveň varoval, že na tento krok bude reagovať, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„V nadväznosti na neopodstatnené rozhodnutie britskej vlády zaradiť Revolučné gardy na zoznam podľa Zákona o prevencii štátnych hrozieb bol dnes na ministerstvo zahraničných vecí predvolaný britský veľvyslanec v Teheráne Hugo Shorter,“ informovala iránska štátna agentúra IRNA. Dodala, že Londýn môže očakávať „recipročnú a rozhodnú reakciu“ zo strany Iránu.
Britská vláda oznámila svoje rozhodnutie v pondelok. Zákaz sa má vzťahovať aj na ďalšiu proiránsku skupinu, ktorú Londýn obviňuje zo série útokov na židovskú komunitu v britskej metropole, ako aj na jednotku ruskej vojenskej rozviedky GRU.
„Každému, kto bude usvedčený z podpory alebo napomáhania týmto skupinám, teraz hrozí až 14 rokov väzenia,“ uviedol premiér Keir Starmer. Návrh zákona má byť tento týždeň predložený parlamentu.
Britská vláda označuje Revolučné gardy za kľúčovú zložku iránskeho bezpečnostného aparátu, ktorá sa zodpovedá priamo najvyššiemu vodcovi krajiny. Podľa Londýna sa podieľajú na spravodajských operáciách aj využívaní zástupných ozbrojených skupín na presadzovanie cieľov iránskeho režimu.
„V nadväznosti na neopodstatnené rozhodnutie britskej vlády zaradiť Revolučné gardy na zoznam podľa Zákona o prevencii štátnych hrozieb bol dnes na ministerstvo zahraničných vecí predvolaný britský veľvyslanec v Teheráne Hugo Shorter,“ informovala iránska štátna agentúra IRNA. Dodala, že Londýn môže očakávať „recipročnú a rozhodnú reakciu“ zo strany Iránu.
Britská vláda oznámila svoje rozhodnutie v pondelok. Zákaz sa má vzťahovať aj na ďalšiu proiránsku skupinu, ktorú Londýn obviňuje zo série útokov na židovskú komunitu v britskej metropole, ako aj na jednotku ruskej vojenskej rozviedky GRU.
„Každému, kto bude usvedčený z podpory alebo napomáhania týmto skupinám, teraz hrozí až 14 rokov väzenia,“ uviedol premiér Keir Starmer. Návrh zákona má byť tento týždeň predložený parlamentu.
Britská vláda označuje Revolučné gardy za kľúčovú zložku iránskeho bezpečnostného aparátu, ktorá sa zodpovedá priamo najvyššiemu vodcovi krajiny. Podľa Londýna sa podieľajú na spravodajských operáciách aj využívaní zástupných ozbrojených skupín na presadzovanie cieľov iránskeho režimu.