Irán si predvolal diplomata SAE v súvislosti so zostrelením dronu

Irán tvrdí, že prieskumné bezpilotné lietadlo zostrelené vo štvrtok vzlietlo z americkej vojenskej základne v Spojených arabských emirátoch a letelo smerom na Irán.

Teherán 22. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo člena diplomatickej misie Spojených arabských emirátov (SAE), aby vznieslo námietky voči účasti jeho krajiny na štvrtkovom incidente so zostreleným americkým dronom. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Irán tvrdí, že prieskumné bezpilotné lietadlo zostrelené vo štvrtok vzlietlo z americkej vojenskej základne v Spojených arabských emirátoch a letelo smerom na Irán. Irán v sobotu podľa iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA slovne odsúdil "neakceptovateľnú spoluprácu" medzi UAE a zahraničnými jednotkami, ktoré neoprávnene narušili hranice Iránu.



Zostrelenie lietadla, ktoré podľa Teheránu narušilo vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera, zväčšilo napätie panujúce po sérii útokov na tankery, z ktorých Spojené štáty obvinili Irán. USA už predtým oznámili vyslanie vojenských posíl do oblasti Perzského zálivu s odvolaním sa na obavy z možnej iránskej agresie.



Spojené arabské emiráty patria spolu so Saudskou Arábiou a Izraelom medzi najdôležitejších spojencov USA v oblasti Blízkeho východu.