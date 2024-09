Irán predvolal veľvyslancov Británie, Francúzska, Nemecka a Holandska.

Teherán 12. septembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo najvyšších predstaviteľov veľvyslanectiev Británie, Francúzska, Nemecka a Holandska. Teherán tak spravil v reakcii na uvalenie nových sankcií a na obvinenia, že Irán dodal Rusku balistické rakety, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"V nadväznosti na pokračujúce nekonštruktívne vyjadrenia niektorých európskych strán, ktoré sa pridali k nepravdivým tvrdeniam Spojených štátov o zasahovaní do konfliktu na Ukrajine a k uvaleniu sankcií na Islamskú republiku, boli predvolaní šéfovia veľvyslanectiev Británie, Francúzska, Holandska a Nemecka," uviedol spravodajský webový portál iránskej justície Mizan Online.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok počas návštevy Británie uviedol, že Rusko dostalo od Iránu balistické rakety, ktoré zrejme v priebehu nasledujúcich týždňov použije proti Ukrajine. Dodávky iránskych zbraní do Ruska následne odsúdilo viacero západných krajín, pričom Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko v tejto súvislosti oznámili tiež nové sankcie.



Kremeľ označil tvrdenia o dodávkach zbraní z Iránu za nepodložené. Irán zase tieto tvrdenia označil za "nepravdivé a zavádzajúce" a odsúdil uvalenie nových sankcií, ktoré sa dotkli aj dohôd o leteckých službách medzi Iránom a spomínanými troma európskymi krajinami.



K obdobnému kroku ako Irán v stredu pristúpila aj Británia, ktorá si pre údajné dodávky zbraní do Ruska predvolala iránskeho charge d'affaires. Holandské ministerstvo zahraničných vecí zase vyzvalo na nové rozsiahle sankcie proti Iránu a taktiež si v stredu pre tieto obvinenia predvolalo iránskeho veľvyslanca.