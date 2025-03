Irán si predvolal európskych veľvyslancov ohľadom zasadnutia BR OSN

Teherán 13. marca (TASR) - Irán si vo štvrtok predvolal diplomatov zastupujúcich Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko v reakcii na stredajšie zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o jadrovom programe Teheránu, uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Traja veľvyslanci "boli predvolaní na ministerstvo zahraničných vecí na protest proti ich spoluúčasti so Spojenými štátmi a za to, že sa za zatvorenými dverami konalo stretnutie o mierovom jadrovom programe Iránu," uviedlo ministerstvo.



Podľa Iránu zasadnutie nemalo "žiadne technické ani práve opodstatnenie" a označil ho za "provokatívne a politické, v súlade s jednostranným a nervóznym prístupom Spojených štátov". Na stredajšom stretnutí USA obvinili Irán z "drzého správania" v súvislosti s jeho jadrovým programom.



O zvolanie zasadnutie požiadalo niekoľko členov BR OSN v súvislosti s najnovšou správou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Podľa nej Irán výrazne zväčšil zásoby obohateného uránu, ktorý sa môže použiť na výrobu jadrovej zbrane. Irán popiera, že by mal takúto ambíciu a podľa neho je jeho jadrový program mierový.



V roku 2015 Teherán podpísal dohodu o svojom jadrovom programe s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA, ktorá viedla k zmierneniu sankcií výmenou za obmedzenie tohto programu. O tri roky neskôr americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil a opätovne zaviedol americké sankcie voči Iránu.