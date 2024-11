Irán si predvolal maďarského veľvyslanca pre nové sankcie EÚ

Teherán 19. novembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo veľvyslanca Maďarska, ktoré je predsedníckej krajinou v Rade EÚ, a vyjadrilo protest proti novým sankciám EÚ voči Islamskej republike. S odvolaním sa na iránske štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Ministerstvo podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA uviedlo, že predvolanie prišlo po tom, ako EÚ a Británia uvalili na Irán nové sankcie za jeho údajnú podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Iránsky rezort diplomacie označil takéto opatrenia za neoprávnené a založené na falošných tvrdeniach o dodávaní balistických striel Moskve.



Rozšírenie sankcií oznámené v pondelok sa zameriava na plavidlá a prístavy používané na prepravu bezpilotných lietadiel a zakazuje vývoz, prevoz, dodávanie alebo predaj komponentov používaných na výrobu rakiet a dronov z EÚ do Iránu a aj transakcie s prístavmi, ktoré "vlastnia, prevádzkujú alebo kontrolujú" sankcionované osoby a subjekty.



Sankcie sa tiež vzťahujú na iránsku štátnu lodnú spoločnosť IRISL, jej riaditeľa a tri ruské lodné spoločnosti obvinené z prevážania zbraní cez Kaspické more. Británia tiež zmrazila aktíva iránskych leteckých a lodných dopravcov za prepravu balistických rakiet a vojenských zásob do Ruska.



Irán opakovane odmieta obvinenia Západu, že Rusku dodáva rakety alebo bezpilotné lietadlá, ktoré sú následne nasadené do vojny na Ukrajine. V nedeľu šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí tvrdil, že EÚ využíva "neexistujúcu zámienku s raketami", aby sa zamerala na jeho lodnú dopravu.