Irán si predvolal nemeckého veľvyslanca pre Merzove vyjadrenia

Teherán 18. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo nemeckého veľvyslanca v Teheráne pre vyjadrenia kancelára Friedricha Merza. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Po hanebných vyjadreniach nemeckého kancelára na podporu agresie Tel Avivu proti našej krajine bol veľvyslanec tohto štátu (Nemecka) predvolaný ma ministerstvo zahraničných vecí,“ informovala štátna televízia.



Friedrich Merz v utorok podporil Izrael v útokoch na Irán. „Túto špinavú prácu robí Izrael pre nás všetkých. My sme tiež obeťami tohto režimu mulláhov, ktorý svetu priniesol iba smrť a deštrukciu,“ povedal Merz s odkazom na Teherán.



Iránske ministerstvo si v stredu predvolalo aj švajčiarskeho veľvyslanca, ktorý v Iráne zastupuje záujmy Spojených štátov pre výroky prezidenta Donalda Trumpa.



„Po nezodpovedných a výhražných vyhláseniach amerického prezidenta bol švajčiarsky veľvyslanec ako ochranca záujmov tejto krajiny v Teheráne predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí,“ doplnila štátna televízia bez ďalších podrobností.



Americký prezident v stredu nepotvrdil, ani nevyvrátil, či sa ozbrojené sily Spojených štátov pridajú k izraelským útokom na ciele v Iráne. „Môžem to urobiť, nemusím to urobiť. Nikto nevie, čo urobím,“ povedal Trump novinárom.



Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že s Iránom mu „došla trpezlivosť“, avšak zdôraznil, že nikdy nie je neskoro na rokovania. Izraelského premiéra Bejanmina Netanjahua podľa vlastných slov povzbudil, aby v útokoch pokračoval. Irán označil ako úplne bezbranný a bez prostriedkov protivzdušnej obrany.