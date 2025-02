Irán si predvolal poľského vyslanca v Teheráne

Teherán 24. februára (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo poľského vyslanca v Teheréne Marcina Wilczeka v reakcii na kritické vyjadrenia poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorskeho ohľadom spolupráce medzi Iránom a Ruskom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Denník The Wall Street Journal informoval, že Sikorski na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone varoval pred hrozbou, ktorú podľa neho Irán predstavuje a zároveň kritizoval jeho partnerstvo s Ruskom. Krajiny obvinil z vytvorenia "osi agresie".



Podľa poľského ministra Irán "posiela smrť a ničenie všetkými smermi" a vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu s cieľom odpovedať na jeho "hrozbu", dodal denník. Iránske ministerstvo jeho tvrdenia označilo za "neobjektívne a nepodložené".



Sikorského vyjadrenia podľa The Wall Street Journal prišli v súvislosti s vystavením zostreleného iránskeho dronu Šáhid na CPAC. Sikorski tvrdil, že dron prepravili do Washingtonu s jeho pomocou.



Iránska tlačová agentúra IRNA informovala, že podľa amerických médií dron dodal Irán Rusku v boji proti Ukrajine a obvinila ich z vytvárania protiiránskej atmosféry.



Kyjev a západné krajiny opakovane obviňujú Teherán z dodávania bezpilotných lietadiel a rakiet do Ruska na pomoc vo vojne na Ukrajine. Irán akékoľvek obvinenia odmieta.